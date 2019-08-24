В Москве выразили соболезнования по случаю «Дня независимости» Украины

24.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Проект украинского сепаратизма, отторгнувшего исторические русские земли от остальной России, принес жителям бывшего СССР катастрофу. Об этом пишет московский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Выражаю глубочайшее соболезнование народу Украины в связи с днем независимости от России. Отделение принесло стране катастрофу. 30 лет назад Украина была одной из самых развитых стран Европы, с населением 52 млн человек, высоким уровнем развития цивилизации, с развитой наукой, высокотехнологичными секторами экономики, высоким уровнем образования. С миром в стране.

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Сейчас, после 28 лет почти беспрерывного кризиса и манипулирования внешними геополитическими силами, население около 30 млн. Все высокотехнологические отрасли экономики уничтожены. Наука ликвидирована. Образование и здравоохранение деградировали. Русская культура, частью которой страна была более тысячи лет, подвергается травле и уничтожению. Православное христианство, одним из мировых центров которого столетиями был Киев, подвергается гонениям.

Страной управляют иностранные спецслужбы, использующие ее как только средство своих геополитических игр. Потерян Крым, Донбасс. Идет гражданская вялотекущая война уже более 5 лет. Десятки тысяч граждан погибли в этой войне. Демократия ликвидирована, свободы слова нет, свободных выборов нет. В стране десятки неонацистских группировок, и сотни тысяч переполненных ненавистью активистов искусственно созданного псевдообщества, терроризирующих противников в интересах внешнего диктатора и тех или иных бонз режима. Тысячи политических заключенных.

Страна стала самой бедной страной Европы и отстала по уровню развития от большинства стран Африки. По сравнению с Украиной даже Румыния стала недосягаемой страной процветания. Миллионы бежали из страны. Ее название стало в мировой прессе синонимом катастрофы.

Именно отделение от России стало причиной всех несчастий Украины. Население проклинает независимость и мечтает, чтобы пришел кто-нибудь со стороны и навел, наконец, порядок. Кто-то мечтает, чтобы этой внешней силой стал Евросоюз, куда многие хотят и вступить и бежать, кто-то мечтает о воссоединении с Россией. Кто возлагает надежды на патронаж США. Но с независимостью связывают свое хорошее будущее только президент и представители элиты, которые под флагом независимости мечтают продолжать грабить страну.

Народ ненавидит эту элиту, в ответ элита ненавидит народ, и продолжает делать то, что она делает уже 30 лет – ворует, грабит и предает. Тайное воровство, открытое разграбление, предательство и деградация , – вот с чем у несчастного, забытого народа ассоциируются эти несчастные для страны 28 лет.

Мои глубочайшие соболезнования! Желаю братскому народу скорейшего выздоровления! И процветания в недалеком будущем вместе с Россией, в центре Европы», – пишет Марков.