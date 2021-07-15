В Москве выступили за отделение от Украины Галичины

15.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Западная Украина имеет право отделиться и жить своим государством, если не хочет быть дружественной России.

Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил известный российский политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, выходцы с Западной Украины захватили власть в результате госпереворота и виноваты в том, что в стране началась гражданская война.

«Я лично выступаю не за отделение Донбасса от Украины, я выступаю за отделение, скорее, Львова от Украины. Они имеют право жить в независимом государстве, если они хотят, если они за это выступают. А большинство граждан Украины, я уверен, хотят жить в союзе с Россией», – утверждает эксперт.

«Украине несладко, прежде всего, потому что львовяне во многом захватили власть в Киеве, львовяне послали войска на Донбасс убивать людей. Львовские люди выступили врагами Украины. Именно львовские люди, эти бандиты, неонацисты пришли в Киев, на Майдан. Именно они участвовали в сговоре со спецслужбами иностранных государств – США, Британии и Канады, они участвовали с целью ликвидации демократии и суверенитета Украины. Именно они, львовские люди, тернопольские – оттуда, из Галичины и Волыни, являются главными виновниками гражданской войны на Украине. С моей точки зрения, они должны нести политическую ответственность», – заявил Марков.