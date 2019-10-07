В Москве выяснили, почему Зеленский не утилизирует Билецкого, как Сашка Билого

07.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Для президента Владимира Зеленского неонацисты, протестующие против формулы Штайнмайера и занявшие Золотое в Донбассе, сорвав развод войск, либо неуправляемая стихия, либо договорняк с подельниками.

Об этом в ходе дискуссии поспорили эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский представляет сейчас власть без силы, а эти ребята, они – сила без власти. Пока сегодня говорят, что надо отходить в Золотом, а они пришли туда, мол, а мы уходить никуда не будем.

Если бы Зеленский был силой, что бы он сделал? Да, это махновщина, но как поступил Фрунзе с Махно? Так и сделал: приходите, стойте, ребята, а потом с двух сторон – хлоп, и нету нациков, и нету Махно. Это так надо бы сделать. Есть приказ отойти – мы не отходим, ваши действия?» – заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв.

«С двух сторон, вы имеете в виду, что и украинская армия Зеленского, и подразделения ЛДНР их – «хлоп»? Совместная операция ЛДНР и Украины?» – уточнил телеведущий Евгений Попов.

«Конечно, а как? Так и должно быть. Если это война, значит за невыполнение приказа что на войне? Это расстрел. Соответственно, логично абсолютно», – подтвердил парламентарий.

В свою очередь, экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот назвал якобы беспомощность Зеленского перед нациками – «сказками про белого бычка».

«Я бы мог в это поверить полгода назад, даже три месяца назад, но сегодня это уже абсолютный бред и враньё. Потому что Зеленский как раз может, другое дело, что не хочет. Я всегда думаю, ну почему так происходит, почему он позволяет настолько по-хамски, настолько вызывающе действовать нацистам? Да потому что он с ними в сговоре! Всё элементарно и просто.

С одной стороны, он же заявлял, что мы будем действовать кнутом и пряником, вот, пожалуйста: пряник – подписанный «Штайнмайер», а кнут – националисты. Они туда выходят, вы хотите мне сказать, что без согласования с высшими чинами ВСУ, СБУ, с прокуратурой могли бы туда приехать (в Золотое – ред.)? Да их бы там давным-давно положили», – заявил журналист.

«Вспомните яркий пример, в своё время, когда националисты после майдана начали себя откровенно вести по-хамски, вспомните такого – Сашко Билый, был такой патриот, такой же, как Билецкий, и что с ним сделали?

Когда он стал мешать власти, его просто утилизировали. То же самое могли бы сделать и с этими, если бы они не были выгодны Зеленскому. Они играют в это дуракавалятельство для того, чтобы решать собственные вопросы», – заключил Юрий Кот.