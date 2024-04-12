В Москве взорвали авто с перешедшим на сторону России офицером СБУ

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На севере Москвы взорвалась Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащая перешедшему на сторону России несколько лет назад экс-подполковнику СБУ, основателю сайта «Ukrleaks» Василию Прозорову.

Теракт носит явно характер демонстративного устрашения, поскольку за годы жизни в России Прозоров уже давно озвучил все возможные украинские секреты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Иномарка Прозорова взорвалась, едва он повернул ключ в замке зажигания. СК РФ возбудил уголовное дело по статье покушение на убийство. Судя по видео после происшествия, Прозоров выжил, хотя и получил травмы ног – ему оказывается медицинская помощь.

Около года назад на Василия Прозорова уже планировалось покушение, когда экс-сотрудник СБУ проживал в Бердянске.

«Особенно интересно, что почти сразу после теракта появилось видео, как Прозоров садится в машину и взрывается в ней. А кто вел эту съемку, откуда она сразу появилась в СМИ?» – задаётся вопросом в своём тг-канале помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов.

«Прозоров — не только наш ценный агент, но и общественный деятель, разоблачающий киевский режим с позиций украинца. Киев боится именно этого — и пресекает, как умеет. У России появляется очередное «право на взаимность». Как показала испанская история с беглым вертолётчиком, мы в это умеем. Если наши лидеры общественного мнения не могут спокойно ходить по улицам – то у них они и подавно не должны», – считает экс-депутат Госдумы Елена Панина.