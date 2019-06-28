В Москве за ПАСЕ объявили благодарность Березе, Гончаренко и Геращенко

28.06.2019, Москва, Владимир Гладков

В возвращении России в ПАСЕ одну из ведущих ролей сыграла невменяемость украинской делегации.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Забудьте вы уже про эти санкции. На самом деле было не раз заявлено, что Запад снимет санкции только того, когда отдадим Украине Крым, но мы его не отдадим никогда, поэтому санкции с нас никогда не снимут. Государства живут под санкциями десятилетиями, некоторые становятся от них сильнее, как мы, например.

Поэтому не было бы Крыма, ввели бы санкции за Сирию, за Арктику, через десять лет за Японию, за Калининград через двадцать лет придумают ввести санкции. Чем сильнее мы будем, тем сильнее будут санкции, с этим надо смириться», – заявил военкор.

«Поэтому возвращение в ПАСЕ – это не о санкциях, это такая победа в маленькой битве большой геополитической борьбы, и здесь бы, конечно, можно бы было выразить благодарность украинской делегации, потому что такие личности, как Берёза, Гончаренко, Геращенко сделали всё, чтобы Украина выглядела как какое-то африканское племя в этом благородном обществе, и они понимают, что если эти туземцы так яро выступают против этих белых людей, то точно надо их возвращать», – добавил Коц.