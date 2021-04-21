В Москве задержали женщин Навального – у них крутые покровители

21.04.2021, Москва, Елена Острякова

Полиция задержала рекомендующую себя юристкой организации-иноагента ФБК Любовь Соболь и пресс-секретаря блогера-уголовника Алексея Навального Киру Ярмаш.

Об этом сообщает либеральный телеканал «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ярмаш задержали рядом с ее домом, когда она вышла в магазин. Соболь – у метро «Атозаводская», где она пыталась сесть в такси.

Напомним, что штаб Навального призвал сторонников выйти сегодня, в день оглашения послания Владимира Путина к Федеральному собранию, на «решающий» митинг.

«Не сомневаюсь, что это превентивное задержание, и сейчас ей будут вменять, что она совершала какие-то призывы, хотя на самом деле, если посмотреть ее социальные сети, то никаких призывов ни она, ни ее команда не публиковали», – заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Соболь Владимир Воронин.

«И все же у Соболь есть крутые покровители. Завинтиться для проверки документов перед маячащей уголовной – большой талант. Это вам не трусливо по Европам шастать. Самое классное, что Соболь полностью отморозилась от этого митинга и… представить страшно… ей ничего не будет. Кроме усиленного питания, на донаты хомячков. А дурачков ждут автозаки и срока», – прокомментировал задержание журналист Алексей Репин.

В Москве сегодня с утра выпал снег. Ожидается, что погода не улучшится к вечеру, что ставит под сомнение проведение несанкционированного митинга.