В Москве задержан отец девочки, защитивший её от четырёх хулиганов

01.10.2021 18:16 (Мск), Москва, Елена Острякова

Мужчина произвел стрельбу из травматического пистолета в воздух недалеко от одной из московских школ, защищая свою дочь от подростков.

Подробности резонансной истории рассказал в своем блоге московский муниципальный депутат и телеведущий Андрей Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам защитников хулиганов, девушка “позволила себе резкие высказывания” в адрес однокашников в школьном чате.

Один из парней – выходец с Кавказа – решил с ней разобраться, позвав друзей и выведя за гаражи рядом со школой, угрожая избить. Девушка пожаловалась отцу. Тот примчался в школу и в ходе разбирательства с обидчиками дочери произвел выстрел в воздух.

«Спросите себя, дорогие мои читатели, а что сделали бы вы на месте отца? Ну если все это правда? В этой истории очень много противоречий. Надо разбираться. Но! Даже если девочка кого-то и оскорбила в чате, то, несмотря на вину, заниматься этим должна администрация школы, родители, полиция, наконец. Если есть состав. А когда четыре(!) взрослых парня приходят разбираться с девочкой (вне зависимости от того, что она сказала), это безобразная, гнусная, вопиющая ситуация, которая не понятно чем закончилась бы, не появись там отец. Глубоко убеждён, что полиция должна обратить самое пристальное внимание на поведение этих молодых людей и дать им правовую оценку в рамках закона, равно как и действиям отца», – прокомментировал происшествие в своем телеграм-канале телеведущий Андрей Медведев.

Он обратился к двум своим бывшим коллегам, ныне депутатам Госдумы РФ, Петру Толстому и Александру Хинштейну с просьбой разобраться в ситуации.