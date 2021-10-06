В Москве задержана бывший заместитель Грефа

06.10.2021 16:54 (Мск), Москва, Елена Острякова

Бывший вице-президент «Сбербанка» Марина Ракова была сегодня задержана московской полицией. Ранее предполагалось, что она сбежала на Украину. Подробности поимки не разглашаются.

Также сегодня стало известно, что 4 октября Ракову уволили из «Сбербанка» после разразившегося скандала вокруг возбуждения против нее уголовного дела и попытки побега.

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В ближайшее время экс-банкирше предъявят обвинение в многомиллионном хищении, также следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Муж вице-президента Сбербанка Марины Раковой Артур Стеценко задержан силовиками.

Ему вменяют фиктивное трудоустройство 12 сотрудников «Фонда новых форм развития образования» в РАНХиГС (в этой структуре ранее работал Стеценко). Сам РАНХиГС эту информацию опровергает.

Ракову обвиняют в хищении 50 миллионов рублей из госбюджета. Она подозревается в том, что в 2019 году, занимая пост замминистра просвещения, пролоббировала выделение средств Фонду новых форм развития образования, в котором сама Ракова была гендиректором.

Экспертизы заключенных контрактов выявили признаки фальсификации отчетной документации по двум «научным изысканиям». В качестве подрядчика был привлечен российско-британский частный вуз «Шанинка».