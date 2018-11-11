В Москве задержаны участники пикета за расчленение Украины

11.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Активисты партии «Другая Россия» Михаил Аксель и Глеб Буваненко были задержаны при попытке провести перед посольством Украины в Москве одиночные пикеты в поддержку расчленения Украины – в знак солидарности с польской правой организацией «Фаланга».

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Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказала пресс-секретарь «Другой России» Мария Свердликова.

«Они должны были проводить одиночные пикеты солидарности с польскими организациями. В Варшаве сегодня проходит марш ко Дню независимости Польши, и он начинается митингом у украинского посольства, на котором польские организации, в частности организация «Фаланга», должны были заявить о поддержке декларации, которую «Другая Россия» приняла 22 сентября – о разделе территории Украины между Польшей, Россией, Венгрией и Румынией. Это страны, у которых на данный момент есть территориальные претензии к Украине и это, собственно, такое предложение объединиться для общих целей», – сказала она.

«Наши активисты сегодня планировали провести такую мирную акцию солидарности – одиночные пикеты, которые можно проводить без согласования с префектурой. Но им этого сделать не позволили, их задержали, но уже отпустили, обошлось без протоколов, только запретили сегодня проводить мероприятие, угрожали 15 сутками ареста», – отметила Мария Свердликова.