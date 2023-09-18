В Москве задумались о том, что нужно было сделать еще до начала СВО

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Нужно признать, что во многом сегодня противник владеет инициативой не только на поле боя в зоне СВО. Украина зачастую переигрывает и в информационной сфере. Чего только стоит медиа-сопровождение дерзких вылазок вражеских ДРГ на российскую территорию и публикация получаемых от НАТО в режиме онлайн разведсведений вроде снимков пораженных кораблей.

На второй год спецоперации российские «информ-войска» действуют разобщенно, получая эксклюзивные сведения о наших военных успехах по собственной инициативе. Хотя еще до начала СВО стоило сформировать пул медиа, которые бы отрабатывали повестку. И вот, наконец , теоретической стороной проблемы озаботились в Москве. Финансовый университет при правительстве РФ провел специальный опрос 110 экспертов по информационным войнам. Итог – рекомендации (они приведены ниже). Теперь вопрос – как быстро чиновники сделают выводы и реализуют то, что следовало сделать еще задолго до февраля-2022.

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Опрос экспертов о наиболее значимых аспектах воздействия современных информационных войн на государство и общество в формате онлайн-анкетирования проводился в течение апреля 2023 года, в нем приняли участие 110 экспертов в области массовых коммуникаций, среди которых ученые-теоретики, преподаватели и представители медиабизнеса. Кроме того, было получено 11 экспертных интервью, среди авторов которых политические деятели, ученые ведущих университетов, руководители коммуникационных структур крупных холдингов. Мы получили достаточное количество материала для реализации нашего исследовательского замысла и формирования пула рекомендаций в отношении направлений противодействия коммуникативным практикам современной информационной войны, которые активно обсуждаем с коллегами на научных конференциях.

Анкета структурно разбита на девять блоков вопросов: портрет респондентов и их коммуникативные компетенции, сущность информационной войны, цели информационной войны, технологии информационной войны, особенности организации и управления информационной войной (коммуникационный менеджмент), роль медиа в информационной войне, научное и образовательное обеспечение и сопровождение информационных войн, меры противодействия технологиям информационной войны.

Анализ результатов опроса позволяет сделать следующие выводы:

1.10,9-11% как экспертов, так и будущих специалистов (ныне студентов) в области массовых коммуникаций и медиабизнеса, по их мнению, имеют высокий уровень цифровых навыков. Они справляются с такими задачами, как поиск, фильтрация и анализ данных, информации и цифрового контента; создание и развитие цифрового контента, использования цифровой видеосвязи и облачных образовательных ресурсов, соблюдение цифрового этикета, защита персональных данных; анализ больших данных, решение технических проблем, определение потребностей и технологических решений, продвижение бизнеса в интернете. Таким образом, формируется кадровый потенциал высококвалифицированных специалистов, способных вести информационную войну с использованием современных цифровых технологий и противостоять воздействию подобных технологий извне.

2.Среди преобладающих подходов к распознаванию фейковых новостей и противодействию им как эксперты, так и студенты называют поиск и сопоставление новостей из нескольких источников (40% и 57,5% соответственно); идентификацию источника и автора (22,7% и 16,7%); доверие только официальным источникам (18,2% и 14,2%); опора на собственное мнение (15,5% и 9,7%). В целом эксперты больше опираются на авторитет авторов материалов, а также в большей степени доверяют собственному мнению, чем студенты. На наш взгляд, это ожидаемый и логичный результат.

3.Сущность информационной войны заключается в перепрограммировании картины мира противоборствующей стороны посредством распространения специально подготовленной информации ради достижения национальных целей в процессе глобальной конкуренции.

4.Основными мишенями информационной войны является национальная идеология и моральный дух вооруженных сил страны и населения. В качестве дополнительных мишеней используются менталитет и история нации, духовные основы и культура общества.

5.Преобладающей формой современной информационной войны является медиавойна как формирование медиа новой реальности. В дополнение используются информационная блокада, психологическая война и информационный империализм.

6.Последствия информационных войн носят долгосрочный и неоднозначный характер, при этом отрицательные последствия для общества преобладают над выгодами даже для победителей.

7.Информационная война оказывает влияние на потребительское поведение, при этом потребление становится более активным, но менее рациональным.

8.Информационная война приводит к усилению политических, производственных, семейных и межличностных конфликтов.

9.В качестве приоритетных целей информационных войн рассматриваются снижение эффективности вооруженных сил противника и необходимость обеспечения поддержки вооруженных сил населением в качестве приоритетной цели информационной войны. Основаниями для начала информационной войны являются реализация собственной стратегии развития, провокационные действия противника, дискредитация политического руководителя, причинение имиджевого ущерба, запрет культуры, искусства, языка.

10.Наиболее эффективной технологий ведения современного информационного противоборства являются интегрированные технологии, а также пропаганда, манипулятивные приемы, виртуальные технологии и блогинг.

11.В качестве способов быстрого завершения информационной войны следует отметить подготовку квалифицированных кадров, использование эффективных технологий ведения информационной борьбы и политическую волю руководства.

12.Ключевыми направлениями стратегии информационной войны являются: тотальная перестройка сознания противников, навязывание определенной системы ценностей, масштабное внедрение все новых информационно-коммуникативных технологий, ослабление стратегических конкурентов, обострение международных отношений в условиях неопределенности и нестабильности.

13.Эффективными тактиками современной информационной войны следует признать: манипулятивные приемы, финансирование медиа и лидеров общественного мнения, пропагандистские приемы, использование маркетинговых инструментов.

14.Роль медиа в современной информационной войне является определяющей. Новые медиа более подвержены воздействию оппонента в информационной войне.

15.В современных условиях наиболее эффективными технологиями противодействия информационной войне являются коммуникативная компетентность и медиаграмотность, выработку своеобразного «иммунитета» у аудитории, разоблачение фейковой информации.

16.Индикаторами победы в информационной войне является завоевание информационного превосходства, утечка «умов» и капиталов из побежденной страны, полное подавление альтернативной информации.

17.Важнейшей задачей государства на современном этапе развития является повышение медиаграмотности населения посредством реализации государственных проектов и программ, а также финансирования просветительских инициатив, направленных на расширение цифровых и гуманитарных знаний населения, на защиту традиционных ценностей и повышение уровня жизни населения в целом.

18.Информационные войны нуждаются в соответствующем научном и образовательном обеспечении и сопровождении. Приоритетной формой научного обеспечения являются экспериментальные исследования, которое целесообразно сопровождать проведением фундаментальных исследований и разработкой специального программного обеспечения.

19.В университетах целесообразно ввести учебную дисциплину по изучению информационного противоборства. В процессе обучения специалистов по ведению информационной войны необходимо, в первую очередь, формирование таких компетенций, как стратегическое мышление, широкий гуманитарный кругозор, креативное мышление и творческий подход, цифровые компетенции высокого уровня.