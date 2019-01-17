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17.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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В Москве заговорили о «программе освобождения всей Украины от мерзопакостных тварей»

В России нужен жёсткий руководитель, который отвечал бы за курс на свержение украинской власти.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт отметил, что сегодня жёсткую позицию относительно украинского церковного раскола занимает Сербская православная церковь.

«Эта тварь из Стамбула намерен Черногорию отобрать у СПЦ. Антиохийская церковь с Иоанном Х – это смелый, решительный человек, чьи епархии расположены в США, выступает против, потому что это кощунство! Потому что это и есть настоящие православные иерархи. Польская православная церковь, миряне которой никто иные как украинцы и белорусы, живущие в Польше, не надо забывать, и там занимают правильную позицию!

Нам надо отстаивать свои позиции во что бы то ни стало, привлекая наших дипломатов и не только. Хватит смотреть, как американцы терзают, уничтожают. Рассматривая вопрос православия, у нас должна быть единая программа освобождения Киева и всей Украины от мерзопакостных тварей, которые захватили власть», – заявил Багадасаров.

«Мы очень толерантно себя ведём. Пора назвать вещи своими именами. Нам нужен жёсткий конкретный руководитель, который отвечал бы за Украину, под которым будут все ведомства. Главная цель – свержение мерзопакостного режима. У нас есть такие люди», – резюмировал политолог.

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