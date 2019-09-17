В Москве заговорили о восстановлении западных границ СССР

17.09.2019, Москва, Владимир Гладков

России, расплачиваясь за геополитические ошибки прошлого, необходимо восстанавливать западные границы СССР.

Об этом на пресс-конференции в кулуарах Госдумы заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«80 лет назад мы вошли в Польшу, зачистили её и вернули Западную Украину и Западную Белоруссию, которую захватила Польша 100 лет назад. Зачем вернули? Надо было создать Западную русскую республику из этих территорий, а мы отдали Украине, а теперь они ушли от нас вместе со всей Украиной. Отдали Белоруссии, отдали Литве. Потому что в Кремле сидели люди, не имевшие геополитического мышления», – заявил политик.

Развивая тему геополитики, Жириновский заявил, что Белоруссия использует план экономической интеграции с Россией, чтобы оставаться для всех «нахлебником»: «или Европа ей что-то даст, или Москва».

«Идеальный вариант – просто восстанавливаем западные границы СССР. А что эта интеграция? Сколько она может идти? С 1996 года – 22 года никакого движения к интеграции, одни разговоры. Валюта разная, таможня разная, всё разное, но – дай, «Москва, дай». Вот, они все попрошайки – все бывшие советские республики», – добавил лидер ЛДПР.