В Москве заговорили об окончательной перезагрузке Украины

16.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

На данный момент в Донбассе решается судьба Европы: Украина может расколоться на несколько частей, а правящая в Киеве фашистская хунта вынудит страны ЕС сделать выбор.

Об этом в ходе политбеседы с членами общественного движения «Донецкая Республика» заявил член Совета по внешней и оборонной политике, сопредседатель Совета по национальной стратегии России Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас здесь (в Донбассе – прим. ред.) во многом решается судьба Европы: будет ли она с Россией или со штатами, выйдет ли она из кризиса или останется в нем? В Киеве у власти находится реальная хунта, группа военных преступников, иностранных агентов и авантюристов. Реально власть подчиняется американским и британским спецслужбам, которые ориентированы на максимальный конфликт с Россией.

Поддержит ли Европа этот чудовищный режим, его многочисленные преступления, либо откажется от его поддержки? Я за то, чтобы произошла государственная перезагрузка Украины – всем регионам должно быть дано право решать: где они хотят жить и с кем.

Население Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областей тоже, в каком-то смысле, являются оккупированными, и имеют право на воссоединение с Россией.

В какой-то момент в будущем произойдет кризис, вследствие которого данный вопрос разрешится.

Кроме того, Россия поддерживает Минские соглашения, которые предусматривают фактическую независимость Донбасса и предоставляют легитимные права. Его позиция оказывается тем рычагом, который запускает и политическую трансформацию в Украине», – ответил он на вопрос руководителя ОД «Донецкая Республика» Алексея Муратова о том, когда Донбасс станет Россией.

Сергей Марков уверен, что интеграция молодых республик с Россией продолжается и будет продолжаться, однако на первом месте стоит обеспечение безопасности и экономической самостоятельности ЛДНР.

«Пока мы должны проводить постепенную политику интеграции с Россией. На сегодня главная задача, которая стоит перед Российской Федерацией – обеспечить максимальную безопасность Донбасса, укрепление вооруженных сил. Во-вторых, мы должны предоставить больше экономической свободы, найти рынки сбыта для республиканских предприятий, куда не дотягиваются длинные руки американских спецслужб», – добавил эксперт.