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03.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Местная власть, Политика, Россия, Экономика
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В Москве займутся Сибирью и Дальним Востоком

Сегодня с 11 до 14 часов в Торгово-Промышленной Палате РФ состоится «круглый стол» и панельная дискуссия, в рамках которой будет презентован рейтинг потенциала регионов ДВФО и СФО.

Рейтинг был разработан Центром развития региональной политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперты, среди которых будут руководители экспертных институтов (ВЦИОМ, Финансовый Университет, РЭУ им. Плеханова, РАНХиГС, ЦРРП, ИГСО и др.), корпораций развития, политологи, социологи, представители ТПП и РСПП обсудят основные проблемные точки возникшие в связи с необходимостью развития потенциала регионов СФО и ДВФО.

Согласно «Рейтингу власти», составленному Центром развития региональной политики, лидерами по Сибирскому федеральному округу стали Иркутская, Новосибирская области и Красноярский край.

В указанных регионах разработаны свои проекты развития, направленные на повышение экономического благосостояния, туристической привлекательности и создание рабочих мест.

«Эти проекты разделяют СФО на три основных зоны влияния, каждая из которых базируется на своих экономических принципах. Если модель Сергея Левченко более «левая», стоящая ногами в позднем Советском Союзе и берущая за основу систему Госплана СССР, то проект Александра Усса делает упор на рыночные инвестиции.

Создание конурбации под негласным лидерством Новосибирска и вовсе подразумевает композитную модель, реализующую часть инфраструктурных проектов, необходимых для развития цифровой экономики за счет госбюджета, но вместе с тем опирающуюся на советскую модель развития науки – проект «Академгородок 2.0», – говорится в «Рейтинге».

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