В Москве закопали известного неонациста

03.10.2020, Москва, Елена Острякова

Несколько тысяч человек по оценке Mash пришли сегодня на Кунцевское кладбище в Москве на похороны неонациста Максима Марцинкевича по кличке Тесак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Церемония прощания (пришедшие по очереди подходили к гробу) длилась более часа.

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На кладбище были предприняты повышенные меры безопасности, дежурила полиция.

Тесака похоронили в белом гробу. На памятнике он изображен в майке без рукавов.

У некоторых из пришедших проститься были татуировки и украшения в виден фашистской символики.

В частности политолог Армен Гаспарян обратил внимание на татуировку в виде эмблемы 36-ой ваффен-гренадерской дивизии СС “Дирлевангер”.

Трансляцию похорон комментировал в интернете с Украины экскомандир разведроты карательного украинского батальона «Азов» член «Национального корпуса» Сергей Коротких по прозвищу Боцман.

«Режим видит огромные протесты в Белоруссии, но ничего не получается, потому что нет лидеров. И они борются с этими лидерами, они их убивают», – сказал Коротких.

Он призвал зрителей из России ждать революционной ситуации. Боцман утверждает, что покойный Марцинкевич был его товарищем и единомышленником.

«Конечно, Крым украинский. Нужно понимать, что Россия дала слово Украине под гарантии вывоза ядерного оружия. Когда в Рашке все ватники а-а-а, вы просто дали слово и нае..ли. Этот режим всегда нае..л. Да, Крым украинский. Но украинская и Москва. Москва – дача Киевской Руси. И это все нужно вернуть обратно», – сказал Коротких.

Его стрим в youtube посмотрели более 65 тыс человек.

Марцинкевич был найден мертвым в колонии, где отбывал срок. Официальная версия смерти – самоубийство. Однако окружение Тесака в нее не верит.

Марцинкевичу было 36 лет. Националист был известен как автор акций «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй», в ходе которых он и его соратники нападали на предполагаемых педофилов и наркоторговцев, а затем унижали их перед камерой и выкладывали видео в сеть. Он также руководил организациями «Реструкт» и «Формат-18» (запрещены на территории РФ). Марцинкевич был трижды осужден за преступления экстремистской направленности.