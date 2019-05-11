В Москве заметили отсутствие реакции Минска на антироссийский демарш Польши

11.05.2019, Москва, Елена Острякова

Белорусские власти не стали вступаться за союзника, когда Россия не получила от Польши приглашения на памятные мероприятия в годовщину начала Второй Мировой войны. При этом представитель Белоруссии на мероприятиях будет присутствовать.

Об этом в эфире Youtube-канала «Одна Родина» заявил научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института международных отношений РАН Александр Гронский .

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«В Белоруссии реакции не было – просто зафиксировали факт. Может быть, к началу мероприятий какая-то реакция и будет. На текущий момент нет варианта, что не поедут. Белорусским властям важно показать, что они рукопожаты на Западе. Если их приглашают, они должны ехать.

Другой момент — уровень поездки: президент, премьер-министр либо парламентская делегация», – сказал Гронский.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», на Западе не скрывают, что цель приглашения в Польшу – подорвать союзнические отношения России и Белоруссии. Об этом в интервью телеканалу «Белсат» заявляла бывшая министр обороны Литвы Раса Юкнявичиене.

«Мы можем попробовать показать Лукашенко альтернативу, если еще не поздно. Но мы не знаем, насколько суверенны люди, работающие, к примеру, в Министерстве иностранных дел. Так называемая элита Белоруссии, которой не хочется быть губернией в РФ. Насколько она может повлиять на президента? Поэтому он приглашен», – сказала Юкнявичиене.