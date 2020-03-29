В Москве запрещён выход из дома. Крым на очереди

29.03.2020, Москва, Михаил Рябов

С понедельника вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Покидать квартиру разрешается только в случаях: обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор», – говорится в сообщении.

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В ближайшее время власти Москвы введут специальные пропуска для передвижения по городу, а также утвердят штрафы для нарушителей новых правил.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», – сообщил Собянин, уточнив, что Москва при этом не закрывается на въезд и выезд.

Решение властей Москвы уже вызвало бурную реакцию. Критики власти уже обвинили Собянина в нарушении конституционных прав граждан. Конспирологи – выдвинули версию о самостоятельной игре столичного мэра и даже конкуренции с президентом, однако пресс-служба Кремля сообщила о поддержке действий руководства Москвы.

Телеведущий Роман Бабаян, ссылаясь на разговор с Витторио Торрембини, вице-президентом Ассоциации итальянских предпринимателей в России, считает принятые меры оправданными.

По словам Бабаяна, Торрембини «считает, что в России необходимо ввести штрафы за нарушение мер безопасности в связи с коронавирусом, так же, как это сделали в Италии, где поначалу люди просто не верили, что коронавирус — это серьезно».

«И русские, и итальянцы одинаково недисциплинированные, поэтому в борьбе за здоровье и жизни людей меры нужно ужесточать, и лично я с этим полностью согласен», – пишет телеведущий.

«Что жаловаться? Если законопослушные немцы толпами ходили на детские площадки, пока их не заколотили наглухо, то перевод на самоизоляцию в России – это абсолютно правильное и назревшее решение. Граждане с уменьшенным объемом мозга понимают только полный запрет. Но! Не будет контроля – не поможет. Все равно найдутся имбецилы, которых нужно силой приучать к порядку», – комментирует живущий в Германии политолог Александр Сосновский.

Мэр прифронтовой Горловки (ДНР) Иван Приходько также призвал жителей Москвы отнестись к мерам безопасности с пониманием.

«Мне кажется, что жители Москвы несколько легкомысленно относятся к указу Собянина. Мне за последние 40 минут позвонил трое моих друзей из Москвы и посетовали, что ограничение свободы передвижения – это нарушение конституционных прав.

Вы серьёзно? Вы не шутите?

Эх, вам бы на недельку к нам на Шахту Гагарина или к Зайчатам. У нас, увы, это жёсткое правило, продиктованное войной, и в добавок ко всему, связанное с угрозой жизни. И ничего, живём и при этом ещё работаем.

Друзья, относитесь ко всему с пониманием и просто взвесьте на своих весах в голове, что в данном случае – безопаснее. И у вас сразу отпадёт желание критиковать решения оперштаба», – пишет Приходько.

Экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин полагает, что аналогичные меры ограничения будут введены и на полуострове, правда, проезд по мосту через Керченский пролив должен остаться открытым.

«В Москве введён режим карантина. Это не очень популярное, но взвешенное решение. Думаю, Крым примет похожие действия.

Про транспорт: Большое количество сообщений в сети про закрытие Крымского моста. Считаю, что закрытие транспортного перехода полностью или в части приведёт к дестабилизации всей ситуации в регионе. Большая часть всех грузов завозится с материка. Экономика многих предприятий, сбыт, завязана на материк.

Одной из реальных мер контроля – контроль температурного режима всех граждан прибывающих в Крым. Реализация: необходимо замерять температуру тела граждан въезжающих в Крым. Всех. ГИБДД останавливает поток, с помощью волонтёров, ручными приборами, замеряем температуру прибывающих прямо в машинах. В случае выявления заболевших, волонтёр сообщает сотрудникам Роспотребнадзора, которые далее действуют по своей инструкции.

Похожий опыт сегодня реализуется в аэропорту Симферополя. Возможно это полумера, но своеобразный фильтр, который уже сейчас необходимо реализовать», – комментирует Цуркин.