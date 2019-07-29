В Москве запущен сценарий «отравление Ющенко (Навального)»

29.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Сегодня ночью в Москве у больницы им. Виноградова полиция задержала около 20 сторонников либерального оппозиционера Алексея Навального, которые собрались на несанкционированный сход.

Навальный, накануне арестованный на 30 суток, был доставлен из спецприемника в больницу с отравлением. Врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов в комментарии «Интерфакцсу» заявил, что диагноз – крапивница, и состояние оппозиционного вождя удовлетворительное.

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Однако его сторонники собрались возле лечебного учреждения, утверждая, что Навальный может быть отравлен. Они не верят врачам, требуют допуска родственников к оппозиционеру и обещают в 15:00 новый митинг.

«Странное заболевание Навального – калька истории с Ющенко в 2004 году», – отметил в своем блоге политолог Евгений Минченко.

Напомним, что либеральная оппозиция анонсировала новые несанкционированные акции в Москве на следующие выходные. В минувшее воскресенье в российской столице за столкновения с полицией, попытки перекрытия дорог и участие в нелегальных собраниях было задержано более 1000 человек.