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Российская Федерация не против, чтобы переговоры с Украиной проходили на территории западной страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия», ссылаясь на высокопоставленный источник в Москве.

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Он уточнил, что речь в том числе может идти о Венгрии, власти которой заявили, что готовы предоставить свою территорию для такого рода переговоров. Главным условием для начала переговоров источник назвал готовность Запада и Украины к конструктивному разговору с Россией.

«Мы ни за кем бегать не собираемся», – добавил собеседник издания.

При этом посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион говорит, что на даный момент не просматривается готовность Киева к переговорам.

Мирошник заявил «Известиям», что пока Киев стремится неукоснительно следовать указанию Запада воевать до последнего украинца.

«Мы, безусловно, ценим стремление Венгрии содействовать прекращению кровопролития, но посредничество — это лишь инструмент организации переговорного процесса. Остается ключевой вопрос, кто с той стороны готов вести переговоры. Киев, который кроме того, что практически не субъектен, еще и запретил себе вести переговоры с Россией, и Запад, который фактически обеспечивает продолжение конфликта, но не демонстрирует стремления к переговорам», – сказал Мирошник.

По его словам, Россия, как и прежде, готова достигать целей СВО политико-дипломатическим путем.

Не исключает того, что некоторые страны, входящие в НАТО, могли бы предоставить площадку для переговоров и выступить в роли посредника, и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Венгрия и, возможно, даже Словакия могли бы стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной. Но с точки зрения современных международных отношений было бы разумнее настаивать на какой-нибудь нейтральной стране, например Индии. Индия по крайней мере представляет собой достаточно весомую силу в мировой политике, и она нейтральна в отношении украинского кризиса. У нее есть свои отношения как с Россией, так и с западным миром», – отмечает Безпалько.

При этом он не исключает, что что страной-посредником могло бы стать и ближневосточное государство или даже постсоветская республика, к примеру, Узбекистан.