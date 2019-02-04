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04.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, США
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В Москве заявили, что пришло время играть не по правилам

Россия должна выстраивать собственную стратегию в международных отношениях, либо ей придется играть по чужим правилам.

Об этом в ходе эфира телеканала «Россия 1» заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема заключается в следующем. Раз уж мы основное «зло» в этой политической системе, то тогда почему мы должны играть по правилам? К примеру, Китай берет и использует различные схемы для того, чтобы поперек санкций ввозить венесуэльскую нефть. Америка, вводя санкции против Венесуэлы, долгие годы сама их нарушала. Они поставляли легкую нефть из Венесуэлы, смешивали со своей сверхтяжелой нефтью и обратно поставляли себе на переработку. Их это вообще никак не напрягает.

В связи с этим у нас проблема следующая: возможно будет некое «перекати поле», то есть у кого ядерное оружие, тот и прав. В этом плане мы выигрываем, однако такого сценария не хотелось бы, иначе любой аргумент будет обосновывать именно эти позиции. Поэтому, если Россия говорит, что в какой-то стране такая правовая система и нам это не нравится, то решение должны принимать граждане этой страны и экономика не должна влиять на это. В связи с этим, нужно строить новую систему, или же действовать как все», – заявил Абзалов.

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