В Москве заявили, что проблему с транзитом газа надо решать радикально

19.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия должна прекратить поставки газа через украинскую ГТС с 1 января 2020 года, так как из затяжных кризисов необходимо выходить только при помощи радикальных методов.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лично я стою за то, чтобы в 24 часа 31 декабря газ перестал поступать в трубопроводную систему Украины. Из затяжного кризиса нужно выходить радикально, иначе выйти из него при таком раскладе сил будет невозможно.

Это сильное политическое решение, его будет принимать лично или после консультации с мелкими и прочими свободными и независимыми Западноевропейскими политиками Владимир Владимирович Путин.

Я бы не то, что 100% на этот вариант не поставил, даже 50% на это не поставил. Почему? Именно потому, что проблема чисто политическая», – заявил эксперт.

При этом, по его мнению, проблема газа носит чисто политический характер, иначе Евросоюз предложил бы разделить пополам 2 миллиарда долларов технических средств Украине.

«Если это проблема техническая и заключается в двух миллиардах, то пусть Евросоюз один миллиард даст от себя, а Путину скажут, чтобы тоже дал еще один миллиард.

Вот честный цивилизованный разговор за два миллиарда решить проблему, над которой уже несколько лет бьются, обсуждают и не знают, можно ли пить шампанское в Новый год», – резюмировал Третьяков.