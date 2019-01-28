В Москве заявили, что Украина и США пролетели с европейским рынком энергоресурсов

28.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Германия предлагала Украине трёхсторонний договор, способный обеспечить стабильность и надёжность украинской газотранспортной системы, но Киев отказался.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До 2004 года, до первого Майдана, до второго, до Крыма, канцлер ФРГ Шрёдер сделал Украине предложение о тройственном консорциуме по управлению газотранспортной системой, в котором вы вместе с Германией имели бы большинство акций. У России 47%, у немцев – 5%, и у вас остальное. Причём консорциум должен был быть как раз для того, чтобы поддерживать вашу несчастную трубу в рабочем состоянии. Вы это отвергли, после чего мы с немцами стали думать о «Северном потоке-1», который, опять-же, был до Майданов, Крымов и всего прочего», – отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что имеющие свои интересы на европейском рынке энергоресурсов американцы уже испробовали все доступные способы воспрепятствовать поставкам российского газа в Европу.

«Что американцы могли бы сделать? Сейчас, к сожалению, ничего. У них было три варианта. Первый – не позволить европейским странам дать нам разрешение на прокладку по морю. Все разрешения получены. Второй вариант – не дать нам что-то, без чего мы не можем построить. Например, в 1983 году они заставили ФРГ отказаться от поставок компрессоров для наших станций, потому что они были по американским лицензиям. Мы их за месяц сделали.

И третий вариант, который у них мог бы пройти – если бы европейские инвесторы имели интересы на американском рынке. Их можно было бы задавить. Никто из тех, кто финансирует «Северный поток-2» в Америку ничего не поставляет. А трубы мы берём в Швеции, потому что, если вы посмотрите на географию, там просто дешевле», – резюмировал Платошкин.