В Москве заявили о готовящемся в Сербии госперевороте

26.06.2019, Москва, Елена Острякова

Эскалация ситуации в Косово может быть связана с готовящимся в Сербии госпереворотом.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эскалация в Косово связана с будущим Сербии и возможным переворотом в этой стране, который, как нам представляется, готовится довольно активно. Уже осенью можно ожидать новую фазу протестов. Это вопрос континентальной безопасности», – сказал Бондаренко.

При этом, если избежать переворота, то на выборах Народной Скупщины следующей весной нынешняя сербская власть подтвердит свои полномочия, полагает политолог.

«Парламентские выборы пройдут в срок, то есть следующей весной. На данный момент нет никаких оснований полагать, что действующая власть проиграет. Она как пользовалась поддержкой большинства, так и пользуется. На сегодняшний день согласно всем социологическим замерам ее продолжает поддерживать 51%, несмотря на громкую уличную оппозицию, поддержка которой находится по разным подсчетам между 10 и 15 % «, – сказал Бондаренко.