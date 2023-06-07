В Москве заявили об изменениях на рынке труда

Владимир Гладков .  
07.06.2023 21:39
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Экономика


Несмотря на войну и многократно наложенные санкции, российское производство продолжает расти, а рынок труда существенно меняется в лучшую сторону.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский экономист Андрей Подойницын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на войну и многократно наложенные санкции, российское производство продолжает расти, а рынок труда...

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«Весь бизнес хором уже который месяц поёт песню на тему того, что на рынке дефицит квалифицированных кадров. А крупные компании заявили, что за девять месяцев время поиска претендента на открывшуюся вакансию увеличилось в полтора раза. Это огромный сдвиг», – сказал Подойницын.

Он подчеркнул, что в 2023 году Россия сумела значительно нарастить и промышленный сектор.

«Само по себе это хороший признак того, что промышленность оживает. Косвенные признаки и другая статистика показывают, что у нас в промышленности, особенно в обрабатывающем секторе, наблюдается в первые пять месяцев этого года очевидный рост. Причём такой рост, которого давно не было, порядка 5-6%» – добавил экономист.

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