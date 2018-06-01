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В Москве заявляют о необходимости строить аналог Крымского моста в Иран
Россия должна принять политическое решение о строительстве южного транспортного коридора в Иран – новой дороги с мостами и тоннелями – точно так же, как в свое время приняла решение о строительстве Крымского моста.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Сергей Михеев.
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«Нужен транспортный коридор Север-Юг. Азербайджан, Туркменистан, Казахстан уже многое сделали. У нас сделано гораздо меньше. Ходят разговоры, что это невыгодно с коммерческой точки зрения. Мол, компании не хотят. Какая разница, что хотят компании?», – сказал Михеев.
По его мнению, к созданию новых транспортной инфраструктуры Россию подталкивает критическая геополитическая ситуация, складывающаяся вокруг Ирана, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
«Рынок не определяет все. Он регулируется политикой. Если бы мы к постройке Крымского моста относились как к коммерческому проекту, Крымского моста бы не было», – сказал Михеев.
Метки: Иран
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