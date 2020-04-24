В Москве заявляют о прямой угрозе России биолабораторий США на Украине

24.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Деятельность американских биохимических лабораторий на территории стран СНГ, в том числе Украины, непрозрачна и бесконтрольна.

Доподлинно неизвестно, какими именно разработками там занимаются американские военные и на что они направлены.

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При этом, существование этих «исследовательских центров» представляет прямую угрозу национальной безопасности не только стран, на территории которых они расположены, но и Российской Федерации.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Работа американских биохимических лабораторий на территории стран СНГ абсолютно непрозрачна, чем там занимаются американские микробиологи из Пентагона – никому неизвестно. В связи с пандемией коронавируса вопрос об их статусе и характере деятельности приобретает первостепенный характер.

Понятно, что располагаются такие лаборатории, в первую очередь, в тех странах СНГ, где сильны позиции США, в данном случае – на Украине.

Российские должностные лица на разном уровне неоднократно заявляли о том, что деятельность этих лабораторий непрозрачна и может представлять реальную угрозу интересам национальной безопасности России, да и тех стран, где они находятся.

Поэтому позиция здесь сформулирована четко – им не место там, американцы должны свернуть свои лаборатории и вывести их с постсоветского пространства», – заявил Коротченко.

Ранее США признали, что проводят опыты в биологических лабораториях на Украине.