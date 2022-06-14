В Москве Зеленскому пообещали трибунал в одесском Доме профсоюзов

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Новости Украины

Необходимо немедленно дать бойцам Народной милиции республик Донбасса те же социальные права, что и военнослужащим РФ.

Об этом на пресс-подходе в Госдуме РФ заявил руководитель фракции «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Внесён законопроект о равных социальных защищённостей членов НМ ЛДНР, их по всем социальным статьям приравнивают к нашим российским военнослужащим. Они плечом к плечу воюют, жертвуют своими жизнями, но мера соцзащиты у них разная, это несправедливо», – сказал Миронов.

Он подчеркнул, что законопроект нужно принимать уже сейчас, однако он будет носить временный промежуток до включения ДНР и ЛНР в состав России.

«В ближайшем времени, я уверен, это случится. А когда войдут, этот статус уже будет одинаков. Но чтобы сейчас те кто воюет уже имели статус и ветеранов боевых действий, и других социальных защит, которые сегодня имеют военнослужащие российской армии», – объяснил политик.

Он пожелал русским войскам скорейшей победы, потому что «то, что сегодня творят ВСУ – это преступление против человечности, это фашизм».

«Когда целенаправленно бьют по роддомам, больницам, магазинам, стараясь уничтожить как можно больше своих же граждан, на сегодняшний день, это бесчеловечно. Режим Зеленского должен быть уничтожен.

Уверен, что задача президента РФ по денацификации Украины не будет выполнена, если в том или ином виде останется режим Зеленского, которого рано или поздно будем судить трибуналом. И что-то мне подсказывает, будет правильно, если этот трибунал состоится в Доме профсоюзов в Одессе», – заключил Миронов.