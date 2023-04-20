В Москве ждут большого десанта ВСУ через Днепр 

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Основные боевые действия грядущего наступления ВСУ развернутся на участке фронта от реки Днепр до Донецка.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Дмитрий Жаворонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основное веселье будет от реки Днепр, где населённый пункт Васильевка, до окраин Донецка. Это основной фронт наступления. Здесь у ВСУ две задачи – максимально продвинуться через нашу оборону, очень надеюсь, что эшелонированную, и максимально закрепиться на этих плацдармах. Будет два-три удара по этой линии, от Днепра до Донецка», – сказал эксперт.

Он отметил отметил, что стоит ожидать крупного десанта через Днепр, задачей которого станет отвлечь и сковать часть сил российской армии.

«Дальше будет отвлекающий удар в районе Херсонской области. Как вариант – десант большими силами в районе Каховской агломерации. ВСУ людей не жалеют, шлют на убой. Причём люди мотивированные, сражаются хорошо, не хуже нас», – подытожил Жаворонков.