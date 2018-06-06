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В Москве ждут от Волкера письменных предложений по миротворцам на Донбассе
В Москве ждут письменных предложений от Вашингтона по российскому проекту резолюции Совбеза ООН о миссии в Донбассе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом заявил “Интерфаксу” директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
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“На январской встрече в Дубае российская и американская стороны устно обменялись мнениями о дальнейших шагах по имплементации Минских соглашений и специфике деятельности миссии ООН. Тогда, по завершении переговоров, помощник президента России Владислав Сурков отметил, что американский пакет предложений “выглядит вполне реализуемым”, – сказал Чеснаков.
“Теперь от Курта Волкера, как и было условлено в Дубае, ждут соответствующих документов”, – сказал эксперт.
По словам Чеснакова, “устных выражений тут недостаточно, ведь речь идет о конкретных и тщательно выверенных дополнениях в проект резолюции Совбеза ООН, внесенный Россией в сентябре прошлого года”.
“Когда письменные предложения из Вашингтона от господина Волкера поступят, то Москва, разумеется, ответит в соответствующем формате”, – сказал он.
Метки: Алексей Чеснаков, Донбасс, Курт Волкер, миротворцы, мнение
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