В Москве ждут от Зеленского официального объявления войны

26.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Линия поведения президента Украины Владимира Зеленского лишний раз демонстрирует, что России не стоит рассчитывать на какие-то разумные изменения политики Киева.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент выступления Зеленского на трибуне Генассамблеи ОНН, где он заявил, что «Россия ведёт войну против Украины в центре Европы».

Соловьёв отметил, что предыдущий президент Украины Пётр Порошенко был поумнее и не загонял себя в такие ловушки.

«Если Россия ведёт войну против Украины в центре Европы, и об этом говорит президент Украины с трибуны Генассамблеи ООН, это значит, что он обязан объявить войну России. Иначе невозможно: Россия ведёт войну с Украиной, но танго требует двоих. Ты не можешь не ввести военное положение, объявить мобилизацию и объявить войну России.

После этого никакого нормандского формата быть не может по определению вообще. Единственное, что может быть – это разрыв всяческих дипломатических отношений любого уровня, объявление Украиной войны России со всеми вытекающими за этим последствиями. Порошенко, кстати, ни разу такую формулировку не употреблял, он говорил об агрессии, об аннексии», – подчеркнул журналист.

«У меня большой вопрос к нашему правительству: а где те контрмеры, которые в народе именуются санкциями? Которые вдруг отложили, после того, как решили, что Зеленский «может быть» – как я многократно говорил, Зеленский «не может быть»! Зеленский – это Порошенко 2.0, не надо рассчитывать хоть на какие-то разумные изменения», – добавил Соловьёв.

Кроме того, экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко предположила, Зеленский решил в стиле раннего Порошенко сваливать всё на войну.

«Сегодня ведь не только это произошло, что меня печалит и вызывает глубочайшую скорбь, сегодня замминистра внутренних дел кого назначили? Одиозного Антона Геращенко! То есть, мало того, что на внешний рынок продают ту же самую русофобию, войну с Россией, так они ещё и на внутренний тащат тех людей, которые разжигали войну в Украине», – отметила Бондаренко.