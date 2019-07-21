21.07.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Выборы, Украина
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В Москве жёстко отчитали Зеленского за союз с Вакарчуком

Заявление Владимира Зеленского о готовности создавать коалицию с партией Святослава Вакарчука в новой Верховной Раде – предательство избирателей юго-востока, поддержавших партию «Слуга народа» в надежде на изменение курса страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, прошли еще как. Вакарчук является абсолютно откровенным националистом, который еще и петь собирался на всяких нацистских сборищах.

Поэтому, когда Зеленский, который, якобы, представляет интересы юго-востока и русскоязычного населения, объявляет о своей коалиции с откровенным националистом (не случайно Парубий сказал, что очень рад, что прошел Вакарчук, потому что это их братья по духу), – по крайней мере, у нас никаких иллюзий быть не должно», – констатировал телеведущий.

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