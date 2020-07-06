В Москве жёстко ответили всем, стремящимся опорочить русский триколор

06.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Называя бело-сине-красный флаг «власовской тряпкой», люди совершают откровенную манипуляцию, почему-то забывая о тех подвигах и свершениях, которые совершали под этим стягом – и до, и после гитлеровского коллаборациониста генерала Власова.

Об этом в эфире Youtube-канала «zasuverenitet» заявил политолог, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Делает ли бело-сине-красный флаг неправильным то, что его использовал Власов? Если мы это утверждаем, то мы должны утверждать, что всякое использование флага даёт ему какую-то историю. Тогда давайте посчитаем, какая у этого флага история, положим его на чашу весов и устроим такой страшный суд и вспомним, что было доброго и злого сделано.

Мы установим, что русский торговый флот торговал, а военный одерживал победы во времена Российской Империи – это мы можем в плюс записать. Далее мы ставим в минус власовскую историю.

А дальше мы берём нынешнюю историю России и обнаруживаем, что под этим флагом не только совершалось огромное количество побед, не только олимпийских побед, побед в чемпионатах мира, но самое для меня решающее и важное, это то, что с этим флагом на груди или рукаве наши ребята в Чечне и Сирии совершали подвиги», – заявил эксперт.

«Этот флаг, например, был у Нурбагандова, этот флаг был на груди у наших ребят, которые героически погибали, когда вызывали огонь на себя, когда лётчик Роман Филипов, будучи сбитым исламскими боевиками, подорвал их вместе с собой гранатой с криком: «это вам за пацанов!» – вот это всё!

Что нужно теперь сказать, что эти ребята с «власовской тряпкой» на груди совершали свои подвиги?» – резюмировал Матвейчев.