15.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Грузия, Кавказ, Польша, Россия
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В Москву прибыла делегация из Грузии похитрее

В Москву сегодня прибыла немногочисленная делегация партии «Альянс патриотов Грузии», которая на выборах грузинского парламента в 2016 году получила 5% голосов и третью по численности фракцию. Эта политсила, в отличие от других, занимает более взвешенную позицию по отношению к России и НАТО, но, как и остальные, не признает права народов Южной Осетии и Абхазии на свою самостоятельность, декларируя возможность в будущем договориться с РФ о возвращении мятежных провинций под контроль Тбилиси.

«Призываем грузинских политиков отказаться от деструктивных действий, которые ставят под угрозу наше государство… Много людей пострадает, виной тому действия деструктивных сил», – заявил представитель партии Георгий Ломия сегодня на встрече с коллегами в Госдуме.

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Он сообщил, что в Тбилиси будет требовать от руководства грузинского парламента назначить их партию официальной группой для переговоров.

«Деструктивные силы в Грузии еще раз попытались сделать все, чтобы свести на нет все те усилия, которые последние три года мы налаживали. Сделали все, чтобы свернуть отношения между Грузией и Россией», – еще раз отметил Ломия.

«Мы готовы обсуждать весь спектр вопросов, касающихся восстановления и развития двусторонних отношений. При этом мы рассчитываем на готовность к взаимным шагам и с грузинской стороны», – отметил парламентарий», – миролюбиво ответил глава Комитета по делам СНГ Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С грузинской стороны участие во встрече также приняла депутат парламента от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ада Маршания, а также депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

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