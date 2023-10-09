В Москву вернулся олигарх-предатель

Елена Острякова.  
09.10.2023 23:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 773
 
Дзен, Политика, Россия


Так и не добившийся снятия западных санкций совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман прибыл в Москву и пообещал прилетать в столицу России регулярно. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к бизнесмену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сам Фридман заявил американскому агентству «Блумберг», что после введения санкций не может жить в Великобритании и поэтому решил переехать в Израиль. Однако, поскольку на обетованной земле идут боевые действия, Фридман решил податься в Россию.

Так и не добившийся снятия западных санкций совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман прибыл в Москву...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Ранее на анонимных тг-каналах появилась информация, что Фридман ведет переговоры о своем возвращении в Россию.  Якобы в обмен он пообещал запустить несколько масштабных инвестиционных проектов в российской глубинке.

В сентябре правительство Великобритании ужесточило санкции против Фридмана, введя против него транспортные рестрикции. Новые ограничительные меры предполагают возможность задержания судов и самолетов, которые принадлежат ему. Минфин США также внес Фридмана и его бизнес-партнера Авена в свой санкционный список.

На прошлой неделе украинский суд арестовал активы Фридмана и других владельцев «Альфа-Банка» на 460 млн долларов. А в начале сентября Фридману на Украине было объявлено подозрение по статье о финансировании захвата власти.

Проживающий с 2015 года в Лондоне уроженец Львова Фридман с самого начала СВО занимал двойственную позицию. В интервью западным СМИ он жаловался, что санкции лишили его средств даже на домработницу. Он искал контактов с беглым окружением блогера-уголовника Алексея Навального и проплачивал подписи либералов под челобитной о снятии с него санкций. А также предлагал Украине миллиард долларов за свою поддержку.  Украинская «дочка» банка олигарха отчисляла средства на поддержку ВСУ и карательной операции против Донбасса.

С другой стороны, структуры, входящие в «Альфа-групп», выполняли контракты Минобороны РФ и Росгвардии уже после начала СВО.

«Не удивительно, что Фридман в Москве. Удивительно, что не в тюрьме за отправку 150 млн евро для ВСУ», – замечает политик Олег Царев.

«Интересно, сейчас Фридмана начнут так же отстирывать, как Милохина, типа, ценный специалист, может послужить на благо стране?» – замечает военкор Роман Сапоньков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть