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Так и не добившийся снятия западных санкций совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман прибыл в Москву и пообещал прилетать в столицу России регулярно. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к бизнесмену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сам Фридман заявил американскому агентству «Блумберг», что после введения санкций не может жить в Великобритании и поэтому решил переехать в Израиль. Однако, поскольку на обетованной земле идут боевые действия, Фридман решил податься в Россию.

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Ранее на анонимных тг-каналах появилась информация, что Фридман ведет переговоры о своем возвращении в Россию. Якобы в обмен он пообещал запустить несколько масштабных инвестиционных проектов в российской глубинке.

В сентябре правительство Великобритании ужесточило санкции против Фридмана, введя против него транспортные рестрикции. Новые ограничительные меры предполагают возможность задержания судов и самолетов, которые принадлежат ему. Минфин США также внес Фридмана и его бизнес-партнера Авена в свой санкционный список.

На прошлой неделе украинский суд арестовал активы Фридмана и других владельцев «Альфа-Банка» на 460 млн долларов. А в начале сентября Фридману на Украине было объявлено подозрение по статье о финансировании захвата власти.

Проживающий с 2015 года в Лондоне уроженец Львова Фридман с самого начала СВО занимал двойственную позицию. В интервью западным СМИ он жаловался, что санкции лишили его средств даже на домработницу. Он искал контактов с беглым окружением блогера-уголовника Алексея Навального и проплачивал подписи либералов под челобитной о снятии с него санкций. А также предлагал Украине миллиард долларов за свою поддержку. Украинская «дочка» банка олигарха отчисляла средства на поддержку ВСУ и карательной операции против Донбасса.

С другой стороны, структуры, входящие в «Альфа-групп», выполняли контракты Минобороны РФ и Росгвардии уже после начала СВО.

«Не удивительно, что Фридман в Москве. Удивительно, что не в тюрьме за отправку 150 млн евро для ВСУ», – замечает политик Олег Царев.

«Интересно, сейчас Фридмана начнут так же отстирывать, как Милохина, типа, ценный специалист, может послужить на благо стране?» – замечает военкор Роман Сапоньков.