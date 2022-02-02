В муниципалитете Зубин Поток в Косово разграблены три православных храма с начала года

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В минувшие выходные в сербском анклаве Зубин Поток была взломана и разграблена церковь Святого Иоанна в Доньи Вараге.

Об этом сообщает Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Зубин Потоке по подозрению в серии нападений на храмы СПЦ был арестован албанец. В минувшие выходные разграблению подверглась церковь Святого Иоанна в Доньи Вараге, а в предыдущие – церковь Святых Отцов в селе Зупче, а также церковь Вознесения Господня в Ягненице. Из храмов были похищены деньги и другие ценности, а церковные реликвии выброшены оттуда.

«Такое отношение членов албанской общины к культовым сооружениям Сербской Православной Церкви является отражением политических действий и посланий, ежедневно направляемых политическими лидерами Приштины, а также новым подтверждением угрозы православным святыням в Косово и Метохии. Когда в Приштине нет четкой и недвусмысленной политической приверженности уважению и воспитанию религиозного разнообразия и терпимости, то на местах мы наблюдаем всевозможные нападения на православные церкви», – говорится в заявлении Канцелярии по Косово и Метохии.

Также ведомство отмечает, что с начала текущего года продолжается негативная тенденция увеличения этнически мотивированных атак в отношении сербов в Косово и Метохии, их частной собственности, а теперь и храмов СПЦ.