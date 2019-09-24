24.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
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В МВД Украины – громкая отставка

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подал в отставку, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

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“Я очень люблю свою работу. Это действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. И я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об освобождении меня от должности”, – сказал Князев.

Напомним, в Национальной полиции Украины началась замена руководящего состава – с должностей уже уволены двое заместителей главы ведомства Сергея Князева.

Как сообщал ПолитНавигатор, 23 сентября в соцсетях распространили слухи о задержании бывшей жены главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, а также еще трех человек в пункте пропуска на польской границе с 650 тыс. евро, которые не были задекларированы. Князев опроверг информацию о задержании бывшей жены на границе с Польшей.

Интересно, что украинские СМИ сообщают о том, что отставка Князева была решенным делом еще в начале сентября. Будто бы заявление об отставке Князева лежало на столе у Арсена Авакова еще две недели назад.

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