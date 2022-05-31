В МВД Украины осознали, что освобожденные территории станут частью России

31.05.2022  15:40 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Денацификация, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Россия приняла решение включать в свой состав все подконтрольные ей территории Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник главы МВД Украины, экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия приняла решение включать в свой состав все подконтрольные ей территории Украины. Об этом...

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По мнению Денисенко, эти территории буду включены в состав РФ без всяких новых флагов, создания республик и прочих процедур.

«Они приняли для себя решение, что все территории, которые они смогут захватить, они будут аннексировать, и их победой будет определено то, что они вернули в родную гавань очередные территории. То есть это определено ими как победа. Они будут идти туда, до куда смогут дойти. Они колебались два с половиной месяца, что делать с этими территориями – что-то отдать в обмен, создать какие-то ХНР или еще что-то, а сейчас они приняли решение о том, что они аннексируют территории – все, больше у них колебаний по этому поводу, по состоянию на сейчас в их политикуме нет.

Это консенсус, который утвердил Путин, и он сказал, что эти территории мы будем аннексировать. Потому, к сожалению, для нас ситуация такая, что мы должны только отвоевывать их – других вариантов на сегодняшний момент просто не существует», – заявил Денисенко.

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