В МВД Украины признали, что повестки вручают даже 14-летним

Новости Украины

Мобилизационная кампания на Украине проваливается – на фронт пытаются отправить даже несовершеннолетних, а призванные айтишники и представители других мирных профессий массово отказываются воевать.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера знакомая написала пост, что они с сыном вышли из метро, сыну 14 лет, а ему вручили повестку на выходе из метро. Ну, ребята, так нельзя работать. Я акцентирую, что есть ДФТГ, блокпосты, там сидят ребята, которые уже одели военную форму, у них уже есть какие-то винтовки – мобилизуйте их. Они уже даже показали какую-то мотивацию воевать. Но стоять возле метро и просто ловить людей. Кого вы ловите? Может, вышел хирург, а вы ему, что, повестку – на, иди на фронт», – возмущается советник министра. «Качество тех, кого набирают, соответственно, это вопрос войны. У нас в одной бригаде 600 отказников. Откуда это взялось? Я начал спрашивать, а там айтишники сидят, еще кто-то. Им вручили повестку, они пошли на фронт. И это тоже вопрос, который начинает набирать обороты», – заявил Андрусив.