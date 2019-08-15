В МВД Украины собрали страшный компромат на Кличко

15.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

В видеоархиве МВД хранится запись допроса нынешнего киевского мэра Виталия Кличко тех времен, когда он работал в “бригаде” киевского криминального авторитета “Рыбки” и был задержан милицией в Киеве на угнанном авто, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал на своей страничке в соцсети экс-нардеп и бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов.

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“В видеоархиве МВД хранится запись допроса Витальки, нынче известного «как луч света», а ранее «бригада Рыбки», когда его взяли менты посреди Киева на отжатой тачке. Там он много чего и много о ком поведал сдавал всех (такова натура). Очень боится «политический деятель» этого архива, много раз намеревался банально украсть, и даже, не смотря на паталогическую жадность, искал возможность выкупить. Господа из офиса президента – поставьте задачу найти кино, не пожалеете и г-ну Джулиани будет что подарить, когда в Америку поедете, просветлеет…”, – написал Куликов.

Братья Кличко и их покровитель “Рыбка”. Киев, 90-е годы.

Напоминаем, сейчас в Киеве в разгаре конфликт между Офисом президента и Кличко. У Зеленского хотят отстранить Кличко от должности главы КГГА, однако премьер-министр Владимир Гройсман упирается и не хочет подписывать представление Кабмина на такое увольнение.

“Гройсман отказался выносить вопрос о снятии Виталия Кличка с должности КГГА на голосование. Наш инсайд оказался верным. За Кличко просило западное лобби и в момент своего отпуска Гройсман встречался с западными лоббистами с Коломойским и с людьми из Офиса Президента. При встрече Гройсман поднял ставки “торга”, ИВК и “ОП” отказались исполнять условие Гройсмана. Это означает, что переходят к запасному плану. По Гройсману будут “работать” силовики”, – говорится в сообщении.

Также “Легитимный” сообщает о контрмерах Кличко по своей защите от атак из Офиса президента.

“Политтехнологи Кличко начали прорабатывать общественную пиар кампанию по защите прав местного самоуправления с акцентом на сохранение полномочий за Виталием Кличко и против назначения “сверху”. Скоро мы увидим первые инструменты этой кампании”, – сообщает телеграм-канал “Легитимный”.

Свежая запись в фейсбуке киевского политолога Андрея Золотарева, сотрудничающего со штабом Гройсмана подтверждает инсайд “Легитимного”.

“Гройсман отказался играть по партитуре Богдана и не стал рассматривать на Кабмине вопрос о киевском мэре. Позиция вполне чёткая и определённая. Премьер решил выступить в качестве защитника местного самоуправления и права киевлян выбирать мэра с полноценными полномочиями. Гройсман предложил решать вопрос отставки Кличко не ситуативно, а системно в контексте продолжения реформы децентрализации. По ходу напомнив, что нужна полноценная новая редакция закона о столице, который сегодня действует фактически в редакции 1999 года. Этот закон находится в явном противоречии с реформой децентрализации. Принимался он при Кучме под конкретную задачу принуждения киевского городского головы к примерному политическому поведению. Сегодня он выглядит как явный анахронизм, но как и 20 лет назад на Банковой не могут уверенно себя чувствовать не контролируя столицу”, – пишет Золотарев.