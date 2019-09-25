В МВФ довольны украинским бюджетом на 2020 год

25.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Руководитель Миссии МВФ в Украине Рон ван Роден положительно оценил разработанный проект госбюджета на 2020 год, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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«Руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден… положительно оценил разработанный проект государственного бюджета на 2020 год и выразил надежду на то, что Верховная Рада Украины поддержит этот проект. Представитель МВФ также заверил в дальнейшем сотрудничестве и предоставлении необходимых консалтинговых услуг», — отмечается в сообщении.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков встретился 24 сентября с руководителем Миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом и обсудил с ним перспективы партнерства для реализации реформ.

20 сентября руководитель Миссии МВФ в Украине встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, проект госбюджета на 2020 год не предусматривает значительного роста ВВП, минимальной заработной платы и пенсии. Прожиточный минимум установлен в размере 2027 гривен в месяц. Таким образом, большое количество пенсионеров опять будет получать пенсию, которая ставит их на грань выживания. Также проект госбюджета на следующий год предусматривает сокращение субсидий для населения на оплату слуг ЖКХ на 14% (по сравнению с 2019 годом). Одновременно усложнится доступ к получению самих субсидий. Законопроект № 1231 “О верификации и мониторинге государственных выплат” предусматривает тотальные проверки получателей субсидий и льгот.

Также с 1 января 2021 г. все ФОП (физические лица-предприниматели – Ред) на едином налоге 2-4 группы будут обязаны использовать кассовые аппараты независимо от дохода. Для девяти категорий ФОП это требование будет действовать уже в следующем году.