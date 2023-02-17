В Мюнхене обсудили, «что страшнее» – климатическая угроза или Путин

Владимир Гладков .  
17.02.2023 23:45
  (Мск) , Мюнхен
Просмотров: 227
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экология


Возмутительно, что западный мир гораздо быстрее находит материальные средства для войны на Украине, чем консолидируется перед угрозой климатической катастрофы.

Об этом на Мюнхенской конференции заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Европейского зелёного курса Франс Тиммерманс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возмутительно, что западный мир гораздо быстрее находит материальные средства для войны на Украине, чем...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Как это можно увязать: 84 миллиарда мы выделили на нужды Украины, но не можем выделить 100 миллиардов на климатические нужды?», – спросила модератор.

Тиммерманс поддержал высказанную обеспокоенность.

«Российская угроза – это глобальная угроза европейской стабильности, глобальной стабильности, а климатическая угроза – это прямая угроза выживаемости человечества, и я не преувеличиваю. Она не материализуется завтра, но она происходит», – ответил политик.

«Мы с вами здесь сидим, а она развивается, и ситуация везде будет хуже, будет подниматься температура. Если мы опустим руки, то издержки пассивности будут гораздо дороже, чем необходимые инвестиции сейчас», – предупредил Тиммерманс.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть