В Мюнхене обсудили, «что страшнее» – климатическая угроза или Путин

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Возмутительно, что западный мир гораздо быстрее находит материальные средства для войны на Украине, чем консолидируется перед угрозой климатической катастрофы.

Об этом на Мюнхенской конференции заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам Европейского зелёного курса Франс Тиммерманс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как это можно увязать: 84 миллиарда мы выделили на нужды Украины, но не можем выделить 100 миллиардов на климатические нужды?», – спросила модератор.

Тиммерманс поддержал высказанную обеспокоенность.

«Российская угроза – это глобальная угроза европейской стабильности, глобальной стабильности, а климатическая угроза – это прямая угроза выживаемости человечества, и я не преувеличиваю. Она не материализуется завтра, но она происходит», – ответил политик.

«Мы с вами здесь сидим, а она развивается, и ситуация везде будет хуже, будет подниматься температура. Если мы опустим руки, то издержки пассивности будут гораздо дороже, чем необходимые инвестиции сейчас», – предупредил Тиммерманс.