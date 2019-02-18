//exit;
18.02.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
Выборы, ЕС, Колониальная демократия, США, Украина
Просмотров:

В Мюнхене от Порошенко шарахались

Западные политики старались сделать на Мюнхенской конференции по безопасности все, чтобы Петр Порошенко не мог сказать, что они его поддержали.

Это сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Они не хотели в таком контексте участвовать в избирательной кампании действующего президента. Они везде подчеркивали, что они за процедуру честных выборов, и смещали акценты, встречались с оппозиционными политиками. Не просто так с Юлией Тимошенко встречались Курт Волкер и Кристин Лагард.  Я думаю, что они получают социологию и видят, что у действующего президента есть колоссальный антирейтинг», – сказал Якубин.

По его мнению, на конференции сам Порошенко «старался активно взаимодействовать с американской стороной».

«На этой неделе у него запланирована поездка в США на Генассамблею ООН, где он должен выступать по вопросам Крыма и Донбасса. Мне показалось, что президент хотел переговорить с Майклом Пенсом (вице-президент США) и договориться об очередной фотографии с Дональдом Трампом. Насколько я понимаю, Трамп старается уйти от такой фотографии — платной или бесплатной», – сказал Якубин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть