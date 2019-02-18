18.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Западные политики старались сделать на Мюнхенской конференции по безопасности все, чтобы Петр Порошенко не мог сказать, что они его поддержали.

Это сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Они не хотели в таком контексте участвовать в избирательной кампании действующего президента. Они везде подчеркивали, что они за процедуру честных выборов, и смещали акценты, встречались с оппозиционными политиками. Не просто так с Юлией Тимошенко встречались Курт Волкер и Кристин Лагард. Я думаю, что они получают социологию и видят, что у действующего президента есть колоссальный антирейтинг», – сказал Якубин.

По его мнению, на конференции сам Порошенко «старался активно взаимодействовать с американской стороной».

«На этой неделе у него запланирована поездка в США на Генассамблею ООН, где он должен выступать по вопросам Крыма и Донбасса. Мне показалось, что президент хотел переговорить с Майклом Пенсом (вице-президент США) и договориться об очередной фотографии с Дональдом Трампом. Насколько я понимаю, Трамп старается уйти от такой фотографии — платной или бесплатной», – сказал Якубин.