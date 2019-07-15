В НАБУ допрашивают Луценко по делу боевика Майдана

15.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генеральный прокурор Юрий Луценко прибыл на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую информацию сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган.

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На вопрос о том, действительно ли Генпрокурор прибыл на допрос в НАБУ, пресс-секретарь ответила: “Да”.

“Допрос продолжается”, — сообщила Сарган.

На прошлой неделе она подтвердила, что НАБУ вызвало Луцека в качестве свидетеля из-за решения о передаче уголовного производства в отношении боевика Майдана Ивана Бубенчика прокурорам во главе с заместителем Генпрокурора Анжелой Стрижевской.

Напомним, Генпрокуратура объявила подозрение боевику Майдана Ивану Бубенчику в убийстве двух правоохранителей в феврале 2014 года, в чем он сам признался на видео, попавшем в СМИ.

Вследствие давления генпрокурора Бубенчику изменили подозрение. В частности, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 348 “Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего” и ч.1 ст. 263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами”.

В связи с изменением подозрения Бубенчику заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отозвала из суда ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста. Тем самым боевик был фактически выпущен на волю а расследование спущено на тогрмозах.