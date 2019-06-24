24.06.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Криминал, Украина
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В нацбате «Айдар» избили фельдшера и спрятали в подсобке

Старшина одного из украинских подразделений, находящегося в зоне боевых действий в Донбассе, в состоянии алкогольного опьянения избил подчинённого, а затем во избежание огласки запер потерпевшего с множественными травмами в подсобном помещении.

Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В одном из подразделений 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» старшина роты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил военнослужащего фельдшера, которого с многочисленными гематомами и переломом челюсти, во избежание огласки, содержат в подсобном помещении роты», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Филипоненко также добавил, что родители избитого военнослужащего, узнав о данном факте от его сослуживцев, обратились в военную службу правопорядка ВСУ и правозащитные организации с требованием провести тщательное расследование произошедшего.

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