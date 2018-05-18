18.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Нацгвардии Украины выявили подполковника- “изменника Родине”

По материалам СБУ к 13 годам лишения свободы приговорен подполковник Национальной гвардии по обвинению в “государственной измене”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом передает пресс-центр СБУ.

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«Оперативники контрразведки спецслужбы установили, что нацгвардиець был завербован представителями ФСБ РФ в сентябре 2014 года в Москве во время несанкционированного визита в Россию», — говорится в сообщении.

Как уверяют в СБУ, на выполнение указаний кураторов осужденный якобы “передавал одним из мессенджеров и электронной почте в Россию сведения, содержащие государственную тайну, в том числе данные о силах и средства, задействованные в проведении антитеррористической операции”.

Сотрудники СБУ задержали подполковника в мая 2015 года года по месту постоянной дислокации его части на Харьковщине.

“При попытке убежать нацгвардеец нанес телесные повреждения сотруднику СБУ. Один из районных судов Харькова признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде тринадцати лет лишения свободы с лишением воинского звания — подполковник”, – говорится в сообщении СБУ.