В начале президентской карьеры Зеленскому помогали из России – Царев

Анатолий Лапин.  
28.02.2023 11:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Во время предвыборной кампании и в начале президентского срока Владимира Зеленского ему помогали специалисты из Российской Федерации, а главу его офиса Андрея Ермака не просто так назвали «ФСБшной гнидой».

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил первый спикер парламента Новороссии, депутат Верховной рады ряда прошлых созывов Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время предвыборной кампании и в начале президентского срока Владимира Зеленского ему помогали специалисты...

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По словам Царева, в начале президентской карьеры Зеленского поддерживали те, для кого был неприемлем уже экс-президент Украины Петр Порошенко.

«Мало, кто обращает внимание на то, что ряд уголовных дел после начала СВО – Киреев некий был убит… были возбуждены уголовные дела против членов представителей власти, против некоторых людей, которые уехали в Россию из Украины – их обвиняли в том, что они сотрудничали с российскими политиками, с российскими спецслужбами», – сказал политик.

 

«На каком-то первом этапе, когда Зеленский боролся с Порошенко, ему очень активно помогали. Все, кто мог помогать, в том числе многие враги Порошенко, которые находились здесь, в Российской Федерации. Помогали с кадрами, помогали с советами и так далее. Когда, как его назвали, ФСБшной [гнидой]? Андрея Ермака, в Верховной раде Лерос назвал, он не просто так назвал», – заявил Царев.

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