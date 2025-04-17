В начале СВО украинский госаппарат затаился и ждал, когда возьмут Киев – штабист Ющенко

Вадим Москаленко.  
17.04.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В первые дни СВО работники украинского госаппарата и чиновники разбежались и затаились в готовности вернуться, когда придут русские.

Об этом на канале «UkrLife» заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, в прошлом штабист Виктора Ющенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В первые дни СВО работники украинского госаппарата и чиновники разбежались и затаились в готовности...

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«Не знаю картинку по стране, но подтверждают, в Киеве я визуально это видел, все – госаппарат, чиновники, госадминистраторы исчезли, минимум, на 40 дней. Нельзя было найти никого, оставались редкие исключения. Я думал, они влились в поток, который пошёл на выезд из страны. Потому что деньги у них есть, у многих недвижимость за рубежом коррупционная.

Нет, они остались в стране! И через 40 дней, когда стало понятно, что русские столицу не берут, что даже мы ещё, оказывается, эффективно защищаемся, что они войска отводят – они появились все!

Я хорошо помню это разочарование командиров ТРО, пришедших из бизнеса, с гражданки, когда они обнаружили, что в штабы вернулись генералы. Говорит, вообще невозможно стало, на одного бойца сто военных бюрократов, они все вернулись на работу. И у меня возник вопрос – а где они всё это время были?.. Они ждали», – рассказал Гайдай.

«И поверьте, если бы страна была оккупирована, если бы эта страта людей тоже бы смылась и не подняла оружия, они бы вышли работать и при оккупационной власти. Поэтому этот фактор, что во власти должны быть только те, кто готовы взять оружие и защищать страну, является сегодня во время войны самым решающим!», – рассуждал русофоб.

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