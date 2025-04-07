В начале СВО Венгрия была готова ввести войска на Украину – Царев
Россия не меняла своих целей в ходе СВО и по-прежнему считает, что Украина должна быть демилитаризирована и денацифицирована. При этом, оставшаяся часть страны должна быть дружественной по отношению к России.
В начале же СВО к тому, что должно остаться от Украины, было другое отношения, и Венгрия была готова ввести войска на историческую часть своих земель в случае, если бы Россия освободила Киев.
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Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил бывший депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Остальные территории должны быть, если все будет выполнено, принадлежать нейтральному, демилитаризированному государству, в котором с симпатией относятся к русским, к русской культуре, к русской церкви, нацелены на сотрудничество с Россией. Это образ, то, чего мы хотим…
(Остатки) не раздерибанят. Я хочу сказать, что, когда начиналась СВО, как потом стало известно, были некие предложения соседним странам с Россией, с Украиной, и Венгрия уже начала движение войск к границе, а Польша отказалась, но потом мы не смогли взять Киев, и история пошла по-другому. И мы сейчас до сих пор находимся в этом сценарии», – заявил Царев.
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