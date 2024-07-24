В нацистском Львове хотят отгрохать мемориальный комплекс в честь Фарион

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В честь убитой нацистски и русофобуки Ирины Фарион во Львове будет названа улица, а возможно и построен целый мемориальный комплекс.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил глава Львовской организации националистической партии «Свобода» Любомир Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во Львове обязательно должна быть улица Ирины Фарион. Какая именно это будет улица, и когда – будет известно после того, как мы проконсультируемся с семьёй, определимся, и тогда всем сообщим. Но то, что в нашем городе будет улица в честь легендарной львовянки и украинки Ирины Фарион – это сто процентов», – сказал Мельничук.

«Ирина Фарион заслуживает наилучшего почтения, и это не только улица. Это должен быть ряд комплексов, чтобы мы, не дай бог, не забыли, сколько она сделала для Украины, украинского языка и идеи. Украшением для нашего города будет улица в честь Ирины Фарион», – резюмировал нацист.