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23.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Украина
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В нацистскую Украину не вернёмся – житель ЛНР позвонил в киевский эфир

Новости Украины

До тех пор, пока украинская власть находится в руках русофобов и националистов, а в Киеве называют улицы в честь гитлеровских коллаборационистов Бандеры и Шухевича, жителям Донбасса в этой стране делать нечего.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил позвонивший в студию телезритель, представившийся жителем Краснодона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне 63 года, я активно участвовал против государственного переворота, был в СБУ, на всех митингах. Правда, я оружие не взял – не получилось, потому что я шахтёр и с ногами плохо.

Но мы всё это видели – наш город обстреливали два танка и САУ. Именно палили по жилым домам – мы разбегались, прятались в подвалах», – сказал он.

Также, отвечая на вопрос о возможности возвращения в состав Украины, телезритель ответил, что пока в Киеве власть принадлежит нацистам, возвращаться никто не будет.

«Вы знаете, пока в городе-герое, моей бывшей столицы, есть проспекты Бандеры и Шухевича – нам там делать нечего», – добавил житель Краснодона.


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